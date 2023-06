Simone Inzaghi un allenatore incredibilmente sottovalutato in Italia

(Di sabato 10 giugno 2023) L’è un Paese calcisticamente davvero strano. Dove un tecnico comeè considerato obsoleto, inadeguato, non all’altezza di chissà quale calcio. Al di là dei passaggi a vuoto che ciascuno ha nella propria carriera, e quindi anche lui ha commesso i suoi errori, staseraha dimostrato ancora una volta di essere unpensante e con idee. Molto forte nelle partite secche. L’Inter ha giocato una formidabile partita. Nessuno avrebbe pronosticato un match equilibrato fino al minuto 96 con almeno due se non tre clamorose occasioni gol sbagliate. Va ricordato che in questa Champions l’Inter ha eliminato ai gironi il Barcellona e poi Benfica e Porto due avversari insidiosi.è stato bravissimo nella preparazione della partita. Il ...

Il Manchester City ha vinto la finale di contro l' Inter dicon il risultato di 1 - 0 grazie ad un gol di Rodri nel secondo tempo. Tanta amarezza per i nerazzurri, che hanno sfiorato il gol del pareggio in diverse occasioni senza però ...Nel primo tempo , la gara vive di folate, con gli inglesi a tenere il pallino e rendersi maggiormente pericolosi e l'undici diche prova a rispondere in ripartenza. Bernardo Silva ...La differenza enorme che i budget e il costo delle rispettive rose impongono non si è vista: merito di un'Inter coraggiosa, ben guidata dae che comunque ha centrato un risultato ...

A Istanbul la corazzata inglese di Pep Guardiola conquista la prima Coppa dei campioni della sua storia: al 68’ decide il gol di Rodri. I nerazzurri di Inzaghi generosi e anche un po’ sfortunati ...Nella ripresa anche Simone Inzaghi è obbligato a una sostituzione, visto che l'infortunato Edin Džeko - grande ex della partita - è costretto a lasciare il campo a Romelu Lukaku. L'Inter continua a ...