Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele | “Prima notte tranquilla di degenza”

(Di sabato 10 giugno 2023)di”, riferiscono fonti sanitarie, perall’ospedale Sandi Milano. L’ex premier è stato trasportato venerdì mattina nella struttura di via Olgettina per “accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”, come si legge nel bollettino medico a firma di Alberto Zangrillo,rio della Terapia intensiva e medico personale del Cavaliere, e di Fabio Ciceri,rio di Ematologia.era stato dimesso dallo stesso ospedale il 19 maggio, dopo oltre quaranta giorni di ricovero per via di una polmonite, aggravata dalla leucemia mielomonocitica cronica, da cui il fondatore di Forza Italia è affetto da tempo. ...

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia da ieri ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per essere sottoposto ad accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica".

