Siluro di Mughini alla Schlein su tasse e il solito vizietto della caccia al gettito | ma di che paese parla? video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 giugno 2023) Per chi non lo avesse visto in diretta, basterà recuperare ildell’intervento di Giampierosu Ellysui social. La didascalia che lo correda dice tutto, e recita: secondo il giornalista l’unica cosa concreta detta dsegretaria Pd è che «chi paga ledovrebbe pagarne di più: non capisco di chestiando»… La risposta è facile: del solosinistra di tartassare gli italiani sui loro introiti, sulla loro proprietà privata, sui loro risparmi.dia EllyUn argomento spinoso, che aumenta la sua portata di insidie a ogni nuovo interventonumero uno del Nazareno che, non più tardi ...