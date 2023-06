Si impossessa della carta di credito dei genitori e spende 64 000 euro in giochi | la madre | “Siamo disperati”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 10 giugno 2023) La vita lavorativa e i sacrifici fatti per accumulare risparmi possono svanire in un batter d’occhio, specialmente quando tua figlia ha accesso al tuo conto in banca e una passione per isul cellulare. Questo è quanto riportato da Elephant News, un canale televisivo regionaleprovincia di Henan, in Cina, secondo cui una tredicenne ha speso l’intero patrimonio dei suoi, per un totale di 64.000 dollari, inper il cellulare, dopo aver ottenuto furtivamente le informazionididi sua. Gong Yiwang, la, ha condiviso con i media come ha scoperto lo spropositato dispendio di denaro da partefiglia. È stata allertata dalla telefonata di un ...