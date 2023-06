“Sì | è ora di dirlo” Liliana Resinovich | la confessione dell’amante Claudio Sterpin

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 giugno 2023), l’amico di, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nell’area boschiva dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste, nei giorni scorsi è comparso in Tribunale in occasione dell’udienza preliminare del Gip per testimoniare con altre persone la necessità di stabilire la verità nel caso della donna. Nei mesi scorsiha confermato di avere una relazione coned è sempre stato convinto che la donna non si sia suicidata. “Il suicidio non è nemmeno una verità di plastica – ha detto – e poi, con quelle modalità …”. Secondo l’uomo le indagini dovrebbero spiegare “soprattutto spiegare dove è stataper venti giorni, ...