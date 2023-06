Sergio ad Rai | Serve scivolo pensionistico per cambiare l' azienda

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 giugno 2023) "La Rai dovràmodello e passare velocemente ad essere una digital media company. Dovremo essere moderni come abbiamo già fatto in parte per la radio". Lo ha detto l'amministratore delegato Rai, Roberto, oggi a Venezia, nel corso del Festival dell'Innovazione del Foglio. "Per raggiungere questi obiettivi - ha aggiunto - servirà prevedere incentivazioni all'esodo per accompagnare alla pensione i dipendenti più in difficoltà con il digitale e garantire l'ingresso di giovani millenial e gen-Z, pronti a raccogliere la sfifa della media company". La Rai,con oltre duemila giornalisti, ha un sito web che quasi nessuno conosce. Anche da questo passa la sfida della digitalizzazione. "Il tema del sito deve essere gestito, se sappiamo esercitare bene il ruolo di servizio pubblico dovremmo coprire l'intero territorio ...