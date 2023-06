Sergio ad Rai | Mai fatto epurazioni Su parole Lippi | Inaccettabili | non saranno più consentite

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 giugno 2023) "Ho espresso giudizi positivi in tutti i miei interventi, anche in Vigilanza, rispetto a Lucia Annunziata che io avevo confermato con il suo programma per la prossima stagione senza alcuna censura e condizionamento. Le ho chiesto di completare le puntate fino a fine giugno". Lo ha detto l'Ad della Rai Roberto, oggi a Venezia, al Festival dell'Innovazione del Foglio, intervistato da Salvatore Merlo. "Siamo un'azienda che aggiunge, non toglie; l'epurazione non l'ho mai applicata - ha aggiunto - io ho sempre pensato che si dovesse magari cambiare, circolare, aggiungere ma mai epurare; Fabio Fazio se n'è andato un giorno prima che io entrassi come Ad. Ho confermato la Annunziata, Gramellini, Report, tutti i programmi definiti 'ideologici' all'interno della Rai: francamente parlare di epurazione a me sembra sembra impossibile". "Appalti esterni: rientreranno ...