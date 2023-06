Sempre più addii a Piazza Affari ed alla Borsa

Leggi su panorama

(Di sabato 10 giugno 2023) Nel 2022ha detto addio a 15 società realizzando il peggior saldo tra entrate uscite dal 2008, quando le nuove entrate furono 10 e le revocate 18. Gli ultimi dati presenti all’interno della relazione annuale della Consob evidenziano come il 2022 non sia stato un anno particolarmente brillante per, dato che si sono registrate solo 6 nuovi ingressi (nel 2021 8) a fronte di 15 uscite (contro le 14 dell’anno precedente). L’anno scorso il numero totale delle società quotate è stato di 220 contro le 229 del 2021. Numeri maggiori ma che non hanno garantito nemmeno nel 2021 un saldo positivo, tra entrate e uscite. Il segno più lo possiamo ritrovare sono nel 2018 e 2017 quando le nuove entrate furono 12 e le revocate solo 9. Le società escono dper diversi ...