Selvaggia Lucarelli entra a gamba tesa su Fedez e Luis Sal dando al primo del bimbominkia

(Di sabato 10 giugno 2023) Sul rapporto tra gli ex amiciSal interviene in una storia, che se la prende col

attacca nuovamente e duramente Giorgia Soleri , accusandola di non avere rispetto per il femminismo.contro Giorgia Soleri: "Che due cogl****" Giorgia Soleri , ...Una separazione destinata a far parlare ancora a lungo: dopo la storia Instagram di Damiano sono arrivati commenti da parte di tutti, daa Fabrizio Corona , ma poche ore fa ha ...In una così chiacchierata lite social non poteva non intervenire, opinionista da sempre vicina a tutte le vicende che coinvolgono i Ferragnez e pronta ad affondare il suo dente ...

Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia Soleri: "Femminismo trasformato in parodia" ComingSoon.it

A un certo punto viene il dubbio che Selvaggia si sia sdoppiata e abbia scritto pure la parte di Lorenzo. Perché tu leggi le pagine in corsivo, quelle del maschio, di Biagiarelli, e ti pare di ...La rassegna compie 20 anni e riparte il 15 giugno. Ospiti Andrea Pennacchi, Chiara Francini, The Manhattan Transfer, Pif, Claudio Cecchetto, Dolcenera, Sergio ...