Scream | come finisce il film?

(Di sabato 10 giugno 2023)con la rivelazione che Billy e Stu sono i killer e si nascondono dietro la maschera di Ghostface. Bill e Stu mettono Sidney alle strette in cucina e discutono del loro piano per ucciderla e incolpare il padre, che hanno preso in ostaggio. Rivelano inoltre di essere i veri assassini che hanno ucciso sua madre e incastrato Cotton per questo, poiché lei aveva una relazione con il padre di Billy, che ha allontanato sua madre, lasciando Billy con il cuore spezzato. Gale interviene e Billy la stende, permettendo a Sidney di fuggire e di ribaltare la situazione con gli assassini, schernendoli con una telefonata e indossando il costume di Ghostface, prima di stendere Billy con un ombrello e di uccidere Stu facendogli cadere un televisore in testa. Billy, infuriato, si risveglia e attacca Sidney, ma Gale gli spara, mettendolo fuori combattimento. ...

To Rome with Love: Il trailer italiano del film di Woody Allen(Horror) in onda alle 21.15 ...un uragano (Sentimentale, Drammatico) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di George C. Wolfe,...... Carrie sta per sposare il suo amato Mr Big ( Chris Noth ), ma non tutto vaprevisto. BLOW ..., con Neve Campbell nei panni dell'iconica Sidney. Domenica 11 su Canale 5 alle 21.21 va in ...Nato nel 2014, racconta di un protagonista che trova lavoroguardiano nottureno in un locale ... Pomodori Verdi Fritti ) e Matthew Lillard ( Good Girls ,), mentre a realizzare i personaggi ...

Martin Duffy, tastierista dei Primal Scream, è morto all'età di 55 anni. Il figlio ora accusa la band di iniquo trattamento economico ...In una lettera inviata al medico legale, Louie Duffy descrive l’ultimo drammatico anno di vita del padre malato e al verde. «Nessun sostegno emotivo, né finanziario» da parte di Bobby Gillespie ...