Scontro auto-moto | medico muore ai Castelli Romani

... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare sold ...Secondo quanto si è appreso loè avvenuto intorno alle 16:15 e la strada è stata riaperta ... L'uomo, per cause al vaglio di chi indaga, si è scontrato con un, una Honda Civic guidata da un ...Incidente stradale sulla Strada Provinciale 661 nel comune di Murazzano con coinvolte un automobile contro moto. Rapido l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Dogliani, del 118 di Dogliani e ...

Scontro tra auto e moto: morto un medico romano RomaToday

A perdere la vita il centauro. A bordo della vettura un 30enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'Anas. La strada consolare è rimasta bloccata dalle 16 alle 19 circa ...Due feriti, per fortuna non gravi, e traffico in tilt per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente ...