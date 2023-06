Scomparsa di Davide Rossillo | lunedì mattina i funerali a Suio

... di Valentina Innocenti, insegnante - coreografa dell'Institut,prematuramente nel mese ... preparata per l'occasione da Elena Aloisio eVittorino. Al termine del saggio, poi, non sono ......dell'ottavo posto sulla base del secondo miglior tempo che ha fatto segnare prima della...Vantage AMR LMGTE AM 3'53.905 30.923 1.529 19 54 Francesco Castellacci Thomas Flohr...... Lorcan e Turlough, che si riavvicinano dopo ladella madre. Inizialmente Lorcan non ... Diretto daGentile Walter ha 13 anni, ha da poco perso il padre, vagando per le spiagge del ...

Anche Formia piange la morte di Davide Rossillo: “Una scomparsa che ci ha lasciati sgomenti" LatinaToday

Una scomparsa prematura, scioccante e che lascia un grande vuoto non solo a livello umano, ma anche dal punto di vista artistico, quella del 53enne pontino Davide Rossillo, sposato e padre di due ...FORMIA – “Una scomparsa che ci ha lasciati sgomenti e attoniti. L’improvvisa e tragica morte di Davide Rossillo, imprenditore turistico e culturale, anima di molteplici iniziative che lo hanno fatto c ...