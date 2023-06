Schlein al Pride | “Diritti civili? La destra punta all’arretramento | il Pd lotterà per la legge Zan”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Il Partito democratico sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione deiLgbtqia+. A partire dal matrimonio egualitario, dalle adozioni, dal riconoscere delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui perché è giusto e importante esserci ed è invece sbagliato che non ci sia la Regione Lazio. Siamo qui coi nostri corpi a supportare le associazioni e abbiamo aderito come Pd a tutta l’onda. Chi governa l’Italia oggi è riuscito ad affossarlo con un applauso difficile da dimentciare unadi civiltà come laZan che c’è in tutta Europa ed è contro l’odio basato sulla discriminazione sessuale e l’identità di genere”. Lo ha detto la segretaria del Partito denocratico, Elly, rispondendo ai cronisti a margine del corteo Roma ...

Prende il via da piazza della Repubblica il Pride di Roma 2023 il corteo della comunità Lgbtqia+, che attraversa l'intera Capitale, e si chiude in via dei Fori Imperiali intorno alle 19.30.