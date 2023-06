(Di sabato 10 giugno 2023) Sulla trattativa per la rilevare la società della rete di Tim "isaranno probabilmente piùdi quello che uno immagina, vedremo quello che accade ma non drammatizzerei. Ci sarà bisogno di ...

Lo ha detto l'amministratore delegato di, Dario, alla Festa dell'Innovazione del Foglio, parlando dell'offerta di acquisto presentata con Macquarie e alternativa a quella del fondo ...Così Dario, presidente di, intervistato alla Festa dell'Innovazione organizzata a Venezia da 'Il Foglio'.Lo scorso maggio Dariol'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti aveva precisato chenon si sarebbe ritirata dalla gara per la Netco di TIM: "sta ancora rivedendo la ...

Scannapieco (Cdp), per Tim tempi più lunghi del previsto - Economia Agenzia ANSA

Sulla trattativa per la rilevare la società della rete di Tim "i tempi saranno probabilmente più lunghi di quello che uno immagina, vedremo quello che accade ma non drammatizzerei. Ci sarà bisogno di ...Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - Nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco, "in questi momenti siamo in pieno procedura non posso entrare in dettagli.I tempi probabilmente saranno un po' piu' ...