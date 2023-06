Satelliti Nasa monitorano l' inquinamento atmosferico causato dagli incendi in Canada

...spaziale MAVEN dellaè in orbita attorno a Marte dal 2014 per studiare l'atmosfera marziana e la sua interazione con il vento solare. " Prima di MAVEN, solo intorno alla Terra avevamo......durante i test di uno stadio superiore Centaur presso il Marshall Space Flight Center della. L'... Altri carichi utili su Cert - 1 sono i primi duedimostrativi per la costellazione a ...Juno, dopo essersi dedicata principalmente allo studio dell'atmosfera di Giove, è ora nella sua missione estesa in cui si sta focalizzando soprattutto suimedicei. New Horizons () è a ...

Incendi in Canada, i satelliti Nasa monitorano le aree colpite Global Science

Il movimento della fuliggine sprigionata dai 136 incendi in Canada è stato ripreso dai satelliti della Nasa e i dati hanno permesso di ottenere un’animazione che mostra lo spostamento della nube scura ...Wilson Aerospace ha citato in giudizio Boeing per presunto furto di proprietà intellettuale e contraffazione di strumenti nei progetti Nasa ...