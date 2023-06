Sanzioni europee ignorate e aggirate La Russia continua a fare affari con l’aiuto di Paesi terzi

(Di sabato 10 giugno 2023) Mentre l’Europa politica non riesce ad accordarsi sull’ennesimo pacchetto dianti-russe, quella del lavoro e del commerciocon Mosca. Come rivela il funzionario americano Jim O’Brien, diversisono ben disposti ada intermediario e permettere l’esportazione indi chip e componenti elettronici. Lo scorso mercoledì un funzionario di vertice dell’amministrazione americana ha detto che le esportazioni occidentali di microchip e apparecchiature elettroniche essenziali allaper sostenere lo sforzo bellico sono tornate ai livelli precedenti al conflitto. Secondo Jim O’Brien, coordinatore dellepresso il Dipartimento di Stato USA, ciò è dovuto al lavoro dei ...

... ma che poi fa studiare i figli nelle più prestigiose universitàe americane, acquista ... Ovviamente, si è scagliata contro ledi cui è vittima. Lo stesso vale per Polina Kovaleva, ...... e noi siamo un grande paese esportatore in Germania e nelle grandi economie, con cui la ... Insomma lestanno funzionando, non c'è che dire. Quando ci sveglieremo Andrea Puccio - www.Le conseguenze della Lex Tusk Se Varsavia continua per il momento a ignorare le beghe, non ...come non viene specificato il tipo di attività che potrebbe essere ritenuto passibile di. ...

Le sanzioni Ue alla Russia ampliano la black list Eutekne.info

di Giuseppe Salamone Questo è un caso perfetto per dimostrare quanto basti poco per fuorviare l'opinione pubblica dalla realtà. Basta un nome prezzolato dall'élite che scrive quattro parole in croce a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...