Sant’Antimo | “Papà si era invaghito di mia moglie” | il racconto del figlio del killer

(Di sabato 10 giugno 2023) Parla per la prima volta Alfonso Caiazzo,di Raffaele, l’uomo che si è macchiato del duplice omicidio di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane. Le due vittime erano rispettivamente marito edei figli dell’assassino. “Quelle di mio padre erano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Leggi Anche(Napoli), duplice delitto: vittime un ...io e Anna abbiamo detto a mia madre che non volevamo più vedere'...... accusato di aver ucciso giovedì mattina a, nel ...a mia madre io e Anna abbiamo detto che non volevamo più vedere', ...Cognati uccisi a, si costituisce il suocero: l'...a mia madre io e Anna abbiamo detto che non volevamo più vedere", ...