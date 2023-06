Sant' Antimo | domani alle 15 i funerali di Giulia Tramontano e Thiago

Si terranno domani pomeriggio a, il comune in provincia di Napoli dove è nata e dove vivono i suoi genitori, i funerali di Giulia Tramontano , la 29enne incinta di sette mesi uccisa con almeno 37 coltellate dal ...Si svolgeranno domani alle 15 ai funerali di Giulia Tramontano , la ragazza incinta uccisa brutalmente dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Nel comune della provincia di Napoli Giulia è nata 29 anni fa e lì vivono i ...La foto sorridente di Giulia Tramontano e sul manifesto anche il nome di Thiago., il comune in provincia di Napoli, si prepara a celebrare i funerali di mamma e figlio "strappati all'amore dei propri cari" per mano di Alessandro Impagnatiello, arrestato per l'omicidio ...

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, oltre a diversi parlamentari e consiglieri regionali, e dietro di loro i sindaci del comprensorio con i loro gonfaloni. E poi… Leggi ...La foto sorridente di Giulia Tramontano e sul manifesto anche il nome di Thiago. Sant'Antimo, il comune in provincia di Napoli, si prepara a celebrare i funerali di mamma e figlio... Leggi tutta la ...