Sanità | ' salviamo Ssn' | 15 giugno manifestazioni medici in tutta Italia

lapubblica: medici, veterinari, dirigenti sanitari, Associazioni di Cittadini e Pazienti si mobilitano in difesa del Ssn giovedi 15 giugno 2023. Sit - in, assemblee, conferenze stampa ...Il Sistema Sanitario Nazionale è prossimo al collasso dopo oltre un decennio di definanziamento, chiusure di reparti, posti letto e servizi. Lo testimoniano le lunghe liste d'attesa, che costringono ...8 Giugno 2023 Eventi , Lavoro , Notizia in rilievo