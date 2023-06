Samuele Bersani | «L' amore non spacca più il cuore»

a Roma Summer Fest La voce e le canzoni disi fondono con la magia di 36 elementi d'Orchestra in una serata irripetibile: l'11 giugno all'Auditorium Parco della Musica ...Al Gran Teatro Geox sono attesi i concerti di Pat Metheny , Kraftwerk , Van Der Graaf Generator ,, The Beatbox , Michele Bravi , Mario Biondi , Mahmood e Dead Can Dance , ...L'11 giugno un altro grande ritorno è quello diche porta la sua voce e le sue canzoni a fondersi con la magia di 36 elementi d'Orchestra in una serata irripetibile. Doppia data per ...

Samuele Bersani con l'orchestra infiamma il Dal Verme. La scaletta TeatroeMusicaNews

Nell’episodio numero tre (su sei) sbuca un hater che sta ossessionando quelli dell’agenzia di comunicazione. La decisione è di contattarlo e invitarlo in sede, quello arriva ed è un ragazzino di 11 an ...Samuele con quel testo voleva in qualche modo condannare la spettacolarizzazione delle tragedie che i media mettevano costantemente in atto ...