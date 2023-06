La speranza è che il peggio, al netto della retrocessione in B, sia alle spalle. Laè pronta a ripartire e lo sono anche alcuni dei giocatori simbolo. Dopo le parole di ... Poi la......tv in pantaloncini e a petto nudo per onorare lain caso di titolo del Leicester. Momenti emozionanti e vette di autoironia mai più raggiunte oltremanica. Naomi Baker Getty Images, ...Paola Saulino ha mantenuto la. L'influencer napoletana ha sfilato senza veli all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona prima della partita Napoli -per celebrare lo scudetto conquistato dagli azzurri. La ...

Sampdoria, la promessa di Augello: “Abbiamo fallito ma ci rialzeremo” ItaSportPress

L'esterno blucerchiato ha tracciato un breve bilancio dell'annata vissuta e ha lanciato una promessa a tutto l'ambiente.I blucerchiati rischiano il fallimento. E ancora: gli errori di Hertha e Schalke 04, il tracollo di Leicester ed Espanyol.