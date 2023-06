Salvini | ponte sullo Stretto | “Il cantiere in primavera-estate 2024”

...perche' mi dispiacerebbe non inaugurare ilsullo Stretto e il tunnel di base del Brennero che dovrebbero essere operativi nel 2032. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo...sullo Stretto,: 'Stanziamenti in legge di bilancio a ottobre' Ilsullo Stretto di Messina 'è una sfida e dalle infrastrutture riparte il Paese. Se si tolgono lacci e lacciuoli e ......che le promesse del ministrodi reperire altre risorse per procedere anche da noi sono irrealizzabili, visto che lo Stato sta concentrando su altre grandi opere la sua attenzione,di ...

Salvini e il sogno sul Ponte sullo Stretto che non sa ancora come realizzare Linkiesta.it

Il ministro delle Infrastrutture Salvini ha dedicato una riflessione al lavori sul ponte sullo Stretto: "Politica sia unita su tema infrastrutture".Il ministro delle Infrastrutture svela il cronoprogramma e mostra ottimismo: "Questa maggioranza ha l'obbligo di fare almeno due legislature. Voglio inaugurare il Ponte e il tunnel del Brennero" ...