(Di sabato 10 giugno 2023) L'annunciata testimonianza della star al processo Open Arms tiene banco nelle telefonate e nelle dichiarazioni del leader leghista a Manduria da Bruno Vespa: "Se viene, noi risponderemo con Lino Banfi”. Poi martella Bruxelles su Mes ("non è utile né conveniente. Abbiamo il Pnrr e il Btp Valore") e sul Patto di Stabilità

Salvini in scia a Meloni contro l'Europa. Il cruccio è Richard Gere (di ... L'HuffPost

L'annunciata testimonianza della star al processo Open Arms tiene banco nelle telefonate e nelle dichiarazioni del leader leghista a Manduria da Bruno Vespa: ...Mentre continua il braccio di ferro nella maggioranza, il ministro Calderoli conferma la volontà di arrivare fino in fondo: tutte le votazioni in programma ...