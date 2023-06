Sacchi | ' City favorito | ma un' Inter aggressiva può mandarli in crisi'

Tutti danno per scontata la vittoria del Manchester, ma bisogna sempre ricordare che nel calcio non c'è nulla di scontato e che questo sport è bello anche (e soprattutto) perché vive d'imprevedibilità. Certo, la squadra di Guardiola è favorita, ci ...Illo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L'Inter è in condizione. Inzaghi ha fatto un bel lavoro'.E LE CRITICHE - 'Fa bene Inzaghi a non rispondere. Non c'è un solo modo giusto ...Illo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L'Inter è in condizione, Inzaghi ha fatto un bel lavoro', le parole di Capello in un'intervista a 'Repubblica'. Sulle critiche dia ...

Sacchi: “Pressing alto o il City sfonda in mezzo. Ed Erling vola” La Gazzetta dello Sport

La squadra di Guardiola ha un maggiore tasso tecnico, ma Inzaghi è un eccellente tattico. Con rapidi cambi di fronte può mettere in difficoltà gli inglesi ...Della sfida di questa sera tra Manchester City e Inter, valida per la finale di Champions League, ha parlato l'ex tecnico Arrigo Sacchi ...