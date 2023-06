Rugby | i convocati dell’Italia per i Mondiali U20 2023 | scelti 30 azzurrini

(Di sabato 10 giugno 2023) Il responsabile tecnico della Nazionale italiana Under 20 dimaschile, Massimo Brunello, ha diramato l’elenco dei 30per iUnder 20, che si terranno in Sudafrica dal 24 giugno al 14 luglio: glisi raduneranno venerdì 16 giugno alle ore 14:00 a Silea, e poi partiranno per Cape Town domenica 18. L’Italia giocherà tutte le tre partite del girone al Paarl Gymnasium: contro l’Argentina il 24 giugno alle ore 11:00, contro il Sudafrica padrone di casa il 29 giugno alle ore 16:00, contro la Georgia il 4 luglio alle ore 11:00. I playoff sono in programma il 9 luglio, le finali sono previste il 14 luglio. Così al sito federale Massimo Brunello: “Come sempre in questi casi, prendere certe decisioni è sempre difficile, ma le valutazioni su chi portare in Sudafrica sono state guidate da un solo ...

E per ilparmense è una giornata di grande soddisfazione per la conferma di Mattioli (Colorno), Ruaro (Parma) e []...Questa la lista degli atleti: Francesco BONAVOLONTA' (S. S. Lazio1927) Lorenzo Maria BRUNO (SitavLyons) Massimo CIOFFI (Petrarca) Federico CUMINETTI (SitavLyons) ......per 43 a 29, è stata una bella occasione per vedere all'opera il futuro di queste squadre. A tal proposito ricordiamo che nelle file dell'Omnia erano presenti tre dei cinque atleti...

Rugby - Sudafrica: 40 convocati in preparazione al Rugby ... OnRugby

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Under 20 ha selezionato i trenta atleti chiamati a rappresentare l’Italia al prossimo World Rugby U20 Championship, in programma in Sudafrica dal 24 giugno al ...Manca pochissimo all'inizio del Torneo di Algarve, rassegna valida per la prima tappa del Rugby Europe 7s Championship, in scena dal 9 al 10 giugno. Nella giornata odierna Matteo Mazzantini, Responsab ...