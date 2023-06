Rugby a 7 | Championship Series Algarve 2023 | Italia ai quarti tra gli uomini | fuori dalle prime otto le donne

(Di sabato 10 giugno 2023) La prima delle due tappe delle 7sdiEurope vede concludersi la fase a gironi: a Faro, nell’, in Portogallo, l’maschile passa aidi finale, mentre l’femminile lotterà per il nono posto assoluto. L’maschile, allenata da Matteo Mazzantini, inserita nella Pool B, supera dapprima la Georgia per 17-14, ed a seguire la Romania per 24-7, ma nell’ultima sfida del girone gli azzurri perdono contro la Germania, vittoriosa per 12-7. L’passa come seconda alle spalle dei tedeschi ed affronterà neila Francia. L’femminile, allenata da Diego Saccà, inserita nella Pool C, invece, viene sconfitta per 0-31 dalla ...

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Under 20 ha selezionato i trenta atleti chiamati a rappresentare l'Italia al prossimo WorldU20, in programma in Sudafrica dal 24 giugno al 14 luglio. E per ilparmense è una giornata di grande soddisfazione per la conferma di Mattioli (Colorno), Ruaro (...... Matteo Mazzantini, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il torneo di Algarve, che inizierà domani venerdì 9 giugno, valido per la prima tappa delEurope 7s. Gli ...Al campo di Pian di Poma è andata in scena la seconda edizione del torneo dia 7 'Young Lions 7' al quale hanno preso parte circa quaranta tra ragazzi e ragazze suddivisi in categorie tra le annate 2007 e 2010. Un'occasione per gli atleti del Sanremo...

