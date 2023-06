Rottamazione cartelle | conto alla rovescia per le richieste

(Di sabato 10 giugno 2023) La scadenza entro la quale inviare le domande di adesionequater si avvicina. Per fare richiesta della “Definizione agevolata” c’è tempo fino al 30 giugno. Per i residenti dei comuni colpiti dall’alluvione nelle zone dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana, la data è stata posticipata al 30 settembre 2023.quater: cosa prevede Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, lariguarda ledall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se incluse nelle precedenti rottamazioni. La tregua fiscale introdotta nella Legge di Bilancio 2023 consente agli interessati di versare solo l’importo del debito residuo, oltre a quanto dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, cancellando sanzioni, interessi, compresi quelli ...

C'è tempo fino alla fine di giugno per aderire alla quartae mettersi in regola col fisco pagando solo l'importo della cartella senza multe e interessi. per debiti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per i contribuenti delle regioni colpite ...Aderire alladelleper pagare di meno e mettersi in regola con debiti di varia natura con gli Enti pubblici è una possibilità aperta ancora fino al 30 giugno 2023. Ma se vi dicessimo che ci ...Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle('- quater ') per i soggetti che alla data del 1 maggio ...

Rottamazione cartelle, ecco la data di scadenza: come presentare domanda e cosa prevede ilmessaggero.it

ROMA - C'è tempo fino alla fine di giugno per aderire alla quarta rottamazione e mettersi in regola col fisco pagando solo l'importo della cartella senza multe e interessi. per debiti dal 1° gennaio ...Il termine è slittato a settembre solo per i residenti nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana. La domanda si presenta in via telematica e consente una dilazione del debito fino a ...