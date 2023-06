Roma | Spinazzola ai saluti | le ultime

(Di sabato 10 giugno 2023) Lapotrebbe salutare in questa sessione di mercato l’esterno Leonardosiccome non sarebbe stato trovato accordo per il rinnovo Lapotrebbe salutare in questa sessione di mercato l’esterno Leonardosiccome non sarebbe stato trovato accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Ilnista, l’azzurro potrebbe essere uno dei cedibili in vista della sua scadenza del contratto.

Lapotrebbe salutare in questa sessione di mercato l'esterno Leonardosiccome non sarebbe stato trovato accordo per il rinnovo Lapotrebbe salutare in questa sessione di mercato l'esterno Leonardosiccome non sarebbe stato trovato accordo per ...e Ibanez possibili cessioni L'infortunio accorso a Tammy Abraham ha decisamente cambiato i piani dei giallorossi, che vendendo l'attaccante inglese avrebbero potuto agevolare le ...... Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) , Federico Dimarco (Inter), Leonardo), Rafael ...

Una Spina nel fianco: la deadline si avvicina sempre di più Il Romanista

Ok l'attaccante, è una priorità. Così come le cessioni, sono una stretta necessità. Poi, la costruzione della rosa per la prossima stagione passa anche da ...Il gm Tiago Pinto è al lavoro sulle cessioni: entro fine mese l'obiettivo sono diversi milioni di plusvalenze. Spinazzola non rinnova, può partire ...