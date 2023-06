Roma si tinge di arcobaleno | in centro sfila il Pride delle polemiche

(Di sabato 10 giugno 2023)– Ildella Capitale sidiper il, la grande festa dei diritti. Tra bandiere, striscioni, manifesti e parrucche, sono migliaia le persone che si sono date appuntamento in piazza della Repubblica per il2023. Ben i 34 carri che sfileranno, in testa il camion del coordinamento della kermesse, poi quello del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e a seguire tutti gli altri. Lo slogan della nuova edizione della manifestazione è “QueeResistenza”. Rocca alcritiche Quello odierno è un corteo che in questi giorni è stato preceduto da diverse, soprattutto per il patrocinio della Regione Lazio, prima concesso (leggi qui), e poi tolto (leggi qui) dal ...

