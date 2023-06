Roma Pride | Gualtieri | trascrivere atti nascita bambini è dovere

AGI - Un corteo lungo e variopinto e uno slogan che scandirà la giornata: ' QueeResistenza '. Al via la ventinovesima edizione delche da Piazza della Repubblica e si snoderà per via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, ...'Bella Ciao' viene intonata dalla testa del corteo del2023, il sindaco Roberto Gualtieri canta con i promotori della manifestazione mentre il serpentone raggiunge Santa Maria Maggiore.E tutto questo sulla pelle dei cittadini del Lazio e della nostra comunità', dice Mario Colamarino, portavoce dele presidente del Mario Mieli, prima della partenza del corteo in piazza ...

Anche se “il clima di odio e di omofobia ci fa paura, dobbiamo resistere ed esistere" ha affermato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride. 35 carri sfilano da piazza della Repubblica ai Fori… Legg ...Schlein, Pd c'è, chi governa Paese ha affossato legge Zan. Sindaco: trascrizione figli coppie omogenitoriali è legittima ...