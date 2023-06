Roma Pride | Francesco Rocca e il ritiro del patrocinio | «Ho sempre sostenuto i diritti Lgbtq+»

(Di sabato 10 giugno 2023)non vuole passare per oscurantista. Il presidente della Regione Lazio si sente «sotto attacco». Ma, ribadisce in una lettera al Messaggero, harisponde alle polemiche suscitate daldeldella Regione aldi. Dovuto a una dichiarazione del portavoce delMario Colamarino sulla gravidanza per altri. Mentre secondo altre ricostruzioni il no alsarebbe arrivato dopo le pressioni dell’Associazione Pro vita. Oggispiega: «Sono stato oggetto, in questi giorni, di attacchi che mi hanno fatto male. Ho lottato una vita contro ogni forma di discriminazione, ...

Dopo le polemiche per il ritiro del patrocinio della Regione Lazio, va in scena oggi il2023, che si snoderà per le vie della Capitale in una grande parata accompagnata da ben 35 carri. L'evento inizierà a partire dalle 15.00 con partenza da Piazza della Repubblica. ...Testimonial Paola & Chiara, 'Furore' inno della manifestazione Dopo le polemiche per il ritiro del patrocinio della Regione Lazio, va in scena oggi il2023 , che si snoderà per le vie ...E quindi a sostenere convintamente la decisione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca di togliere il patrocinio al "" che si terrà domani restano solo i giovani di Fratelli d'...

Roma Pride 2023: tutto quello che c'è da sapere su eventi, percorso e orari. Le info RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo le polemiche, arriva la sfilata che si snoderà per le strade della Capitale. Testimonial Paola & Chiara, 'Furore' inno della manifestazione ...