Roma Pride al via | saremo un milione | grande festa d' amore

Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati, nel giorno del. "Giugno - continua - è il mese dei diritti, in tutta Italia si svolgeranno iniziative e cortei per affermare ...Maria Elena Boschi, dopo l'Assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, sarà aper partecipare, insieme a una delegazione di IV, alDiceva l'indimenticabile Paolo Poli, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera : "I Gaymi mettono una tristezza infinita, come il Carnevale di Viareggio". E ancora: "Questo ...

Maria Elena Boschi, dopo l’Assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, sarà a Roma per partecipare al Roma Pride ...Mi tornano in mente Paolo Poli, Alberto Arbasino o Pier Paolo Pasolini, quando il lessico non si era ancora adeguato alla nuova sensibilità. Oggi affidata a ...