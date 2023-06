Roma Pride 2023 | parata per i diritti Lgbt Cortei in 9 città

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – Sono ben nove leche oggi vengono attraversate dall’Onda, la grande manifestazione a sostegno deidelle personeqi+. Nella Capitale sfila il, con il raduno alle 15 in piazza della Repubblica, ad Avellino arriva l’Irpinia, con appuntamento alle 17 in piazza della Libertà, a Cuneo il Cuneo, con il ritrovo alle 16 in piazza Torino; è tempo di Pugliaa Foggia, dove si parte alle 16,30 da piazza Umberto Giordano, di Rivieraa Dolo, con partenza alle 17 dal parcheggio degli impianti sportivi, di Liguriaa Genova con partenza alle 16 da via San Benedetto. E ancora: il Leccodà ...

Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati, nel giorno del. "Giugno - continua - è il mese dei diritti, in tutta Italia si svolgeranno iniziative e cortei per affermare ...Maria Elena Boschi, dopo l'Assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, sarà aper partecipare, insieme a una delegazione di IV, alDiceva l'indimenticabile Paolo Poli, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera : "I Gaymi mettono una tristezza infinita, come il Carnevale di Viareggio". E ancora: "Questo ...

Maria Elena Boschi, dopo l’Assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, sarà a Roma per partecipare al Roma Pride ...Mi tornano in mente Paolo Poli, Alberto Arbasino o Pier Paolo Pasolini, quando il lessico non si era ancora adeguato alla nuova sensibilità. Oggi affidata a ...