Roma Pride 2023 | in migliaia sfilano in Centro Il corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali

Oltre ai rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco diRoberto Gualtieri , ci sono anche le madrine deldi quest'anno, Paola & Chiara, che si esibiscono sul palco con il loro ...Nella Capitale sfila il, con il concentramento alle 15 in piazza della Repubblica, ad Avellino arriva l'Irpinia, con appuntamento alle 17 in piazza della Libertà, a Cuneo il Cuneo ...Diverse migliaia di persone si sono radunate in piazza della Repubblica prima ancora che iniziasse ufficialmente il corteo del. La manifestazione per i diritti diventa ogni anno più grande ed è stato scelto uno slogan più 'aggressivo' del solito, forse per connotare la distanza politica dal governo presieduto da ...

Roma, 10 giu. (askanews) - "Più grande è più importante sarà. Spero che un bel po' di gente si sia responsabilizzata su questo tema: le diversità non sono di per sé devianze, ma pare che per qualcuno ...Alle 15 da piazza della Repubblica parte il corteo del Roma Pride 2023. Si arriverà ai Fori Imperiali, attraversando il centro della Capitale. Attese 20mila persone (ma gli ...