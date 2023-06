Roma e Milan | duello per una punta

(Di sabato 10 giugno 2023) Gianluca Scamacca vuole tornare in Italia dopo l'annata no, culminata con un infortunio al ginocchio al West Ham. L'attaccante piace...

Il futuro di Youri Tielemans continuerà ad essere in Premier League. Il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto con il Leicester in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto ...hanno provato a portarlo in Italia, il Galatasaray in Turchia, ma il futuro di Youri Tielemans sarà ancora in Premier League. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il ...Oltre al, Tielemans era nel mirino die Galatasaray.

Youri Tielemans, centrocampista accostato a Roma e Milan, sembra essere vicinissimo ad un club di Premier. David Ornstein, giornalista de The Athletic, scrive su Twitter: " L'Aston Villa ha concordato ...Per il Milan si complica la pista Openda: un nuovo club militante in Bundesliga è pronto a fare follie per il centravanti belga del Lens ...