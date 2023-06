Roma | bimba morta in auto | giovanissima vita spezzata da amnesie e coincidenze

Leggi su ildifforme

(Di sabato 10 giugno 2023) Parcheggia la macchina e si dimentica inla figlia di 14 mesi che doveva accompagnare all’asilo, per gli esperti si tratta di amnesia dissociativa Non si può morire a 14 mesi a causa di amnesia dissociativa di papà, non si può morire a 14 mesi per un collasso causato dalle elevate temperature presenti all’interno L'articolo proviene da Il Difforme.