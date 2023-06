Roland Garros | la polacca Swiatek si conferma regina di Parigi

(Di sabato 10 giugno 2023) Igaconquista per la terza volta, seconda consecutiva, e sidominatrice del circuito femminile. E' la più giovane a vincerne così tanti Slam dai tempi di Serena Williams (Us ...

E fanno tre. Iga Swiatek si conferma per la terza volta regina di Parigi. L'avversaria la ceca Muchova lotta ma si arrende in tre set. La polacca, già campionessa al Roland Garros nel 2020 e 2022, raggiunge il quarto titolo Slam in carriera passando 6 - 2 5 - 7 6 - 4 sulla ceca Karolina Muchova.

Il trionfo di Iga Swiatek. La polacca ha vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, confermandosi regina del tennis femminile. Nella finale giocata sulla terra ..."Prima di tutto brava Karolina, lo sanno tutti nel mio box, ero sicura che ci saremmo ritrovati in una partita come questa. Complimenti al tuo team, so quanto siano importanti le persone che lavorano ...