Roland Garros 2023 | Swiatek favorita per il terzo titolo a Parigi | ma Muchova vuole continuare a sognare

Il direttore di Ubitennis commenta le semifinali maschili dello Slam Parigino con le vittorie di Djokovic su Alcaraz e Ruud su Zverev Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open ...Carlos Alcaraz ha commentato amareggiato la sua sconfitta in semifinale delcontro Djokovic: "È stata davvero dura per me. Sono dispiaciuto che sia successo in questa partita, per le emozioni con cui ci sono arrivato e perché mi sentivo bene fisicamente. I ...Novak Djokovic e Casper Ruud in finale al2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6 - 1, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1. L'iberico, dopo aver pareggiato i ...

Il big match finisce nel modo peggiore: Alcaraz si infortuna, Djokovic in finale con Ruud La Gazzetta dello Sport

Da una parte la regina incontrastata della terra rossa e pronta a confermare il suo trono, dall'altra una meravigliosa e fantastica sorpresa, che ha meritato con il bel gioco di arrivare all'ultimo at ...Roland Garros 2023, finale femminile. Da una parte Iga Swiatek, Polonia, quella che t'aspetti, la numero 1 del mondo. Dall'altra Karolina Muchova, Repubblica Ceca, la quarta del suo Paese ad arrivare ...