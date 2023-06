Roland Garros 2023 | Swiatek campionessa per la terza volta | sconfitta Muchova in volata

(Di sabato 10 giugno 2023) Igaè ladelper lanelle ultime quattro stagioni! La numero 1 del mondo, che salirà così al secondo posto della WTA Race, sconfigge Karolinaal termine di una finale splendida e in cui, dopo essere stata in vantaggio per 6-2 3-0 30-30, la polacca si era persino ritrovata sotto 0-2 e 3-4 con break nel parziale decisivo, dunque molto vicina alla. Ed è un titolo che sa di rivalsa perin questo: pur restando solidissima e quasi sempre dominante nei suoi match, alla 22enne di Varsavia era ancora mancato l’acuto in un grande torneo, avendo perso le finali nei WTA 1000 di Dubai contro Barbora Krejcikova e di Madrid per mano di Aryna Sabalenka. Per ...

Il torneo delsta per andare in archivio con la disputa della finale tra Novak Djokovic e Casper Ruud : se il campionissimo serbo veniva indicato, alla vigilia, come uno dei favoriti assoluti del "...E' un punto semplicemente meraviglioso quello realizzato da Karolina Muchova contro Iga Swiatek nella finale del2023. Dopo uno scambio estenuante, nel quale entrambe sono andate fuorigiri e hanno arrancato, è la ceca a trovare il guizzo spingendo al limite il proprio corpo e andando a colpire al ......in apertura di terzo set con un doppio fallo 17.08 - SET MUCHOVA - Karolina Muchova riesce a portare a casa il secondo set! Si va al terzo sullo Chatrier nella finale femminile del16.

Il big match finisce male: Alcaraz paralizzato dai crampi, Djokovic in finale con Ruud La Gazzetta dello Sport

Una sconfitta bruciante da cui trarre un insegnamento. Carlos Alcaraz si è dovuto inchinare a Novak Djokovic e alle criticità del proprio fisico nella semifinale del Roland Garros 2023. Nella partita ...Il tabellone del torneo ATP 250 Stoccarda dove tornerà in campo Berrettini. Subito una sfida contro Sonego per Matteo. In campo anche Musetti. Tutti i match.