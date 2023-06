Roland Garros 2023 | Iga Swiatek | “Amo giocare a Parigi | è il mio torneo preferito”

(Di sabato 10 giugno 2023) Una vittoria bella e sofferta. Per la terza volta in carriera, Igaè la signora della terra rossa. La polacca (n.1 del mondo) ha conquistato il titolo del, piegando una grande Karolina Muchova con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Partita complessa perche, dopo un primo set dominato, è calata e ha subìto la reazione della ceca. Sfida punto a punto di una bellezza unica cheè riuscita comunque a far propria sul filo di lana, dimostrando ancora una volta cosa sia in grado di fare su questa superficie. “Voglio fare le doverose congratulazione a Karolina (Muchova ndr), che ha disputato unstraordinario. Per come ha giocato, mi aspettavo che sarebbe stata la mia avversaria in Finale. Una vittoria importante per me perché ...

