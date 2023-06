Roland Garros 2023 | Casper Ruud | “Con Djokovic sarà durissima | cercherò di giocare senza pressione”

... inizierà la stagione sull'erba sulla scia dei buoni risultati sulla terra rossa, come la prima vittoria in carriera in uno Slam festeggiata al. Sull'erba, però, Vavassori ha perso l'...Una straordinaria prodezza che ha fatto scattare in piedi come un sol uomo tutti gli spettatori del. Un colpo che da solo valeva il prezzo del bigliettoanche se questi biglietti sono ...Novak Djokovic ha raggiunto per la settima volta in carriera l'ultimo atto delbattendo Carlos Alcaraz in quattro set; gli ultimi due sono stati una pura formalità a causa dei crampi ...

Il big match finisce nel modo peggiore: Alcaraz si infortuna, Djokovic in finale con Ruud La Gazzetta dello Sport

"Io ho giocato 2 semifinali slam, lui 45”. A riportare tutti con i piedi per terra ci prova lui stesso, il diretto interessato, Carlos Alcaraz. Il suo Roland Garros è stato bookies… Leggi ...Quali sono i due giocatori che hanno messo insieme tre finali negli ultimi cinque Slam I due che si affronteranno domani nell’ultimo atto del Roland Garros. Novak Djokovic ci è arrivato a Wimbledon ...