Rodri | «Non avrei mai pensato di segnare | giocato male oggi»

(Di sabato 10 giugno 2023) L’uomo decisivo della finale di Champions League tra Manchester City e Interha parlato così a fine partita su Sky Sport. SUCCESSO –così dopo il match: «Nonmaineanche nei miei sogni quando ero piccolo e anche adesso quando vado ad allenarmi die vincere nonostante la partita giocata così. Le finali sono così. Lavoro, lavoro e Dio ti restituisce tutto quello che fai, ci abbiamo creduto ed è importante per il pubblico. Guardiola non ci ha detto nulla, ringrazio i tifosi che sono venuti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Commenta per primo Manchester City - Inter Onana 7: Halaand arriva in area e ci prova con forza, ma lui ci mette il braccio e respinge la conclusione.vede neanche partire il tiro die deve raccogliere la palla dal fondo del sacco. Rimane in piedi fino all'ultimo sulla conclusione di Foden e riesce ad evitare il peggio Darmian 6,5: Molto ...è quel giocatore del quale ti accorgi solo quandoc'è. Fa il lavoro sporco, efficace; quello che piace agli allenatori.vuole i riflettori accesi su di lui: ' Sono una persona normale, ......la finale di contro l' Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1 - 0 grazie ad un gol di... " Nella vita ci sono le categorie ", sono solo alcune delle reazioni dei tifosi bianconeri che...

"Che centrocampista": la notte di Rodri, l'insostituibile pretoriano di ... Goal.com

"Sono emozionato. È un sogno che si avvera. I tifosi del City hanno aspettato non so quanti anni. Se lo meritano, ce lo meritiamo. Negli ultimi anni, ci siamo andati così vicini". Così Rodri, match wi ...Al Manchester City dei miliardari basta un solo, misero gol per avere la meglio su un’Inter gagliarda, che cede solo nella ripresa e solo perché i suoi attaccanti hanno sbagliato due occasioni clamoro ...