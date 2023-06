Rodri in gol | Manchester in festa | reazione incontenibile dei tifosi

(Di sabato 10 giugno 2023) Un gol pesante quanto una casa quello di. Lo spagnolo con la sua rete consegna alCity la Champions Leauge e risolve una partita complicatissima per gli uomini di Guardiola . Una ...

Poi è arrivato ildi, la grandissima chance per Dimarco e l'incredibile errore di Lukaku nel finale. Ma negli occhi gonfi di lacrime dell'argentino dopo il triplice fischio di Marciniak si ...Ildi, che ha consegnato la Coppa al City - Ansa L'Inter c'ha provato, Barella e Bastoni, gli azzurri di Mancini hanno pensato: siamo pur sempre la patria dei campioni d'Europa in carica. ...Nella finale di Champions League, l'Inter perde per 1 - 0 contro il Manchester City. Decide ildi, ma nel mirino finisce Lukaku, colpevole di ...

Video Manchester City-Inter, finale Champions League: il gol di Rodri La Gazzetta dello Sport

A Istanbul gli inglesi, al primo trionfo nella coppa dalle grandi orecchie, battono l'Inter 1-0 con una certa fatica ...Una coppia speciale, ancora amata dai tifosi giallorossi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrigo Taddei | Jogador de Futebol (aposentado) (@officialtaddei) Un incontro special ...