Riuscirà la Libia a superare i veti incrociati e andare al voto?

(Di sabato 10 giugno 2023) I lavori per elaborare progetti di legge elettorale per le elezioni presidenziali e parlamentari instanno proseguendo. Nei giorni scorsi, il “Comitato 6+6” –composto da membri della Camera dei Rappresentati e dell’Alto consiglio di Stato – ha concluso due settimane di riunioni ospitate a Bouzniqa, in Marocco. Un incontro per cui Unsmil, la missione Onu per la, ha ringraziato pubblicamente Rabat per le attività di mediazione. Il ruolo degli attori regionali Un coinvolgimento che dimostra come il lavoro del nuovo rappresentante Abdoulaye Bathily stia portando nuovi frutti: aumentare il coinvolgimento dei Paesi della regione, innanzitutto i vicini, è sempre stato un obiettivo del diplomatico senegalese, che intende africanizzare la crisi istituzionale che da oltre un anno ha di nuovo spezzato lain due. Una linea che ...