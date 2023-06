Rimini | operaio cade dal quinto piano | morto 65enne

Undi 65 anni è morto in seguito a una caduta dal quinto piano di un edificio in ristrutturazione a Rivazzurra di. L'si trovava su un'impalcatura e sarebbe scivolato cadendo nel vuoto e pare che al momento dell'incidente si trovasse da solo. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide ...Unitaliano di 58 anni ha perso la vita precipitando dal quinto piano in un cantiere a Rivazzurra in via Marvelli. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso. ...Ha fatto di tutto, barista, manovale,. Ma, spiega, 'in Campania è quasi impossibile non ... Mi hanno detto vieni a fare la stagione a. Ma io ci sono già stato. Tutto falso. Altro che ...

Cade dal quinto piano, morto un operaio a Rimini - Ultima Ora Agenzia ANSA

A Rivazzurra di Rimini un operaio di 65 anni è morto in seguito a una caduta dal quinto piano di un edificio in ristrutturazione. L'uomo si trovava su un'impalcatura e sarebbe scivolato cadendo nel vu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...