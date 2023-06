Retroscena Zidane | offerta la super panchina | ha detto no

Leggi su rompipallone

(Di sabato 10 giugno 2023)resta ancora alla finestra: secondo varie fonti, l’ex tecnico del Real Madrid avrebbe rifiutato un’importante posto da allenatore. In questi giorni compirà 51 anni, ma ormai sono già due stagioni che non siede su nessuna, e potrebbe arrivare addirittura a tre. Dalla Francia arriva infatti una notizia abbastanza importante relativa al futuro di Zinedine: l’ex centrocampista di Juventus e Real Madrid avrebbe rifiutato un’altra. Tre annate senza contratto, tante quante le Champions League che ha sollevato in carriera come allenatore, tutte ovviamente con il club in maglia bianca. Pochissimi tecnici al mondo sono stati in grado di vincere così tanto quanto lui in così poco tempo. Nel 2016, Florentino Perez aveva scelto un po’ a sorpresaper guidare il Real Madrid, ...