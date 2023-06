Rete Tim | Vivendi si prepara alle barricate contro le offerte di Kkr e Cdp

... si attendono che, che "ha già bocciato offerte sostanzialmente uguali confermi questa linea" Vivendi boccia i rilanci "inconsistenti" di Kkr e Cdp - Macquarie sulladi, a valle dei ...Vivendi boccia i rilanci 'inconsistenti' di Kkr e Cdp - Macquarie sulladi, a valle dei quali ritiene si possa 'chiudere in modo definitivo la 'stagione delle offerte''. I francesi, riferiscono fonti a loro ...Vivendi boccia i rilanci per laRilanci 'inconsistenti' di Kkr e Cdp - Macquarie sulladi. Una bocciatura senza appello quella arrivata dal socio Vivendi. Che ritiene si possa 'chiudere in modo definitivo la ...

Rete Tim, doppio rilancio: Cdp-Macquarie ci provano ma Kkr resta in vantaggio la Repubblica

Per i clienti Tim di rete fissa, l’offerta potrà essere attivata anche insieme all’offerta mobile 5G Power Famiglia Unlimited a 19,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 euro. Inoltre, i ...I francesi, riferiscono fonti a loro vicine, si attendono che Tim, che «ha già bocciato offerte sostanzialmente uguali confermi questa linea» ...