Resistenza e velocità | storia della 24 Ore di Le Mans

(Di sabato 10 giugno 2023) Life&People.it Una giornata da ricordare per tutti gli appassionati di Motorsport. Nella giornata di oggi si corre infatti la centesima edizione di una delle competizioni più seguite, la 24 Ore di Le, celeberrima gara di automobilismo in scena ogni anno nel mitico Circuite De La Sarthe, considerato l’appuntamento più importante del Mondiale di Endurance. Un banco di prova estremo non solo per i piloti, ma anche per le macchine stesse, progettate e perfezionate al fine di garantire una performance quanto più resistente possibile. Una gara nata da un test Tutto iniziò quasi per caso. La gara infatti, nata per testare ladei materiali e l’affiibilità delle tecniche innovative, si affacciò per la prima volta nel mondo sportivo nel lontano 1923, precisamente il 26 maggio, con una partenza ...