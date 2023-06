Renzi | Non si manda a casa Governo Meloni parlando di Corte dei Conti e del martirio di Fazio

(Di sabato 10 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2023 "Questo non è unautoritario. Quello di Giorgiaè unvelleitario. Questo non è unfascista, questo è unindeciso. La nostra tesi è che non si manderà ailevocando il dramma dei controlli delladeio il grande problema deldi Fabiodi patrimoniale. Si manderà aquestocostruendo un'alternativa riformista senza aggredirli, ma incalzandoli", le parole di Matteonel corso del suo intervento all'assemblea di Italia Viva a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ma con Sammartinosi sa mai come andrà a finire visto che in passato ha volteggiato tra destra e sinistra, tra Pd,e i centristi, con una disinvoltura senza eguali prima di accasarsi la ...Per oggi invecesi attendono aggiornamenti ufficiali. Da ieri il leader azzurro è di nuovo ... oggi è arrivato il messaggio pubblico di Matteo: 'Voglio partire chiedendovi un pensiero per il ...... che è una battaglia contro senso e contro tempo, ma costruendo l'alternativa riformista , incalzandoli e spiegando che su parole chiave come tasse e lavoro loroci sono'.è convinto che l'...

Renzi: "Il governo non è fascista, è inconcludente". Poi attacca Schlein: "Prendi il 41% e ti dirò che hai ragione" Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2023 "Questo non è un governo autoritario. Quello di Giorgia Meloni è un governo velleitario. Questo non è un governo fascista, questo è un governo indeciso. La nostra ...Il secondo applauso che vi chiedo è per un uomo che sta combattendo con una grinta e una tenacia che noi guardiamo stupiti e anche con commozione, un grande abbraccio a Silvio Berlusconi”. Così il lea ...