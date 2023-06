(Di sabato 10 giugno 2023) “Quello di Giorgianon è un, ma. Non è un esecutivo fascista ma indeciso su tutto”. Lo ha detto Matteo, aprendo l’assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Napoli. “Ma quale deriva autoritaria del? Qui c’è un Paese immobile, con una classe dirigente che si diceva pronta a cambiare tutto e invece è indecisa su tutto”, ha aggiunto.

... in qualche modo, inconcludente", ha aggiunto. "La nostra tesi - ha affermato - è che non si manderà a casa ilMeloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il grande ..."E' una classe politica che si diceva pronta a cambiare tutto, ma è incerta e inconcludente - aggiunge- . Si manderà a casa questocostruendo un'alternativa riformista, senza aggredire ..."E' una classe politica che si diceva pronta a cambiare tutto, ma è incerta e inconcludente - aggiunge- . Si manderà a casa questocostruendo un'alternativa riformista, senza aggredire ...

Renzi: "Il governo Meloni non è autoritario ma velleitario" TGCOM

L'ex premier all'Assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, parla di Renew Europe e di alternativa riformista: "Abbiamo il dovere di strappare le ...(Adnkronos) – “Siamo in presenza di un governo autoritario Macché. Un governo autoritario ha le idee chiare, non rispetta le regole ma sceglie dove andare. Questo non è un governo autoritario, quello ...